Motion de censure : "Le Rassemblement national a fait un pari", estime Elizabeth Pineau, correspondante à l'Élysée et Matignon pour Reuters

Au bord du gouffre, menacé par deux motions de censure déposées lundi soir par les oppositions, Michel Barnier va jouer son avenir à Matignon lors d'un vote décisif qui décidera de son sort, mercredi 4 décembre.

Les heures de Michel Barnier se comptent sur les doigts de la main. Sauf énorme surprise, le Premier ministre et son gouvernement vont être renversés, mercredi 4 décembre, par le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. "En politique on ne sait jamais, mais il y a très peu de chances que le gouvernement de Michel Barnier échappe à la censure. Le Premier ministre a été très combattif lors de son interview aux 20 heures, mardi. Mais on va sauter dans l'inconnu. Et quel va être le coût politique de tout ça ?", s'est interrogée Elizabeth Pineau, correspondante à l'Élysée et Matignon pour Reuters.

"Le RN a fait un pari"

"Le Rassemblement national a fait un pari, car au sein du parti, tout le monde n'était pas d'accord alors que généralement c'est un parti assez vertical. Les députés du RN savent qu'ils vont avoir des explications à donner à leurs électeurs", a indiqué la journaliste.

