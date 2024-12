Motion de censure contre le gouvernement : la CPME fait part de son "inquiétude, de son exaspération et de sa désillusion"

Le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises craint "des conséquences sur l'économie, sur les entreprises, les salariés et aussi sur l'ensemble des Français".

Interrogé lundi 2 décembre sur franceinfo, Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), fait part de son "inquiétude, de son exaspération et de sa désillusion", après la motion de censure déposée contre le gouvernement de Michel Barnier alors qu'il a engagé la responsabilité du gouvernement sur le budget de la Sécurité sociale.

"Ce dont ont besoin les entreprises pour rétablir la confiance, pour débloquer les investissements, c'est de la visibilité et de la stabilité", affirme le secrétaire général de la CPME. "Malheureusement, ce soir on peut dire qu'aucune de ces conditions n'est remplie", d'autant qu'"il y aura des conséquences sur l'économie, sur les entreprises, les salariés et aussi sur l'ensemble des Français, et c'est bien ça qui nous inquiète ce soir".

Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, estime "qu'on joue avec des choses très importantes, avec la vie des entreprises et on a le sentiment que les querelles politiciennes, droite et gauche confondues, priment sur l'intérêt du pays". Ce qui va aboutir "à une situation où on risque de se retrouver sans gouvernement, sans budget et sans solution pour demain. Il y a de quoi nous agacer", lance le secrétaire général de la CPME.