Michel Barnier devient le Premier ministre le plus âgé de la Ve République

Au plus jeune Premier ministre de la Ve République succède donc le plus âgé. En nommant Michel Barnier, 73 ans, pour succéder à Gabriel Attal, Emmanuel Macron fait en effet battre le record qui était jusqu'ici détenu par Bierre Bérégovoy et qui avait 66 ans et trois mois lorsqu'il entra à Matignon en 1992.

Michel Barnier est né en 1951 tandis que son prédécesseur, Gabriel Attal, lui, est né en 1989. Près de 40 ans séparent donc les deux hommes qui se passeront le relais jeudi 5 septembre.

Michel Barnier a été nommé à 73 ans et sept mois. Parmi les cinq Premiers ministres les plus âgés de la Ve République, on retrouve également dans l'ordre d'âge à leur prise de fonctions : Edouard Balladur, âgé de 63 ans et dix mois lorsqu'il entra à Matignon, suivi de Jean-Marc Ayrault (62 ans et trois mois) puis de Maurice Couve de Murville (61 ans et cinq mois) .