Menace de motion de censure : "Le Rassemblement national est resté constant", assure Gaëtan Dussausaye, député RN des Vosges

Marine Le Pen a fait savoir à l'issue de son entretien avec Michel Barnier, que les députés RN voteraient la motion de censure contre le gouvernement si le budget 2025 était maintenu "en l'état".

La menace d'une motion de censure plane toujours sur Michel Barnier, qui poursuit sa consultation des partis politiques, mardi 26 novembre, pour chercher un accord sur les textes budgétaires. "Le Rassemblement national est resté absolument constant dans cette histoire de censure et dans le rapport de force avec le gouvernement de Michel Barnier. Dès que l'intérêt de la France est mis en cause, nous agissons pour les défendre. Dès le premier discours de Michel Barnier, nous avons fixé un certain nombre de lignes rouges dont la question de la situation sociale de notre pays et le pouvoir d'achat des Français", explique Gaëtan Dussausaye, député RN des Vosges.

"Le RN n'a aucune cohérence"

"Nous avons réussi à faire passer des amendements dans le budget avec le NFP et une partie de la coalition présidentielle. Notamment pour revenir sur l'augmentation de la taxe sur l'électricité. Le Rassemblement national a voté contre. Et aujourd’hui, ce parti crie au scandale. Le RN n'a aucune cohérence", dénonce Mélanie Vogel, sénatrice Les Écologistes

