Menace de motion de censure : "Le dilemme est difficile pour Marine Le Pen", juge Olivier Rouquand, politologue

Malgré les concessions faites, notamment sur les taxes sur l'électricité, la menace d'une motion de censure pèse toujours sur le gouvernement Barnier.

En l'absence de soutien à l'Assemblée, le Premier ministre, Michel Barnier a réaffirmé qu'il recourrait "assurément" à l'article 49.3 de la Constitution afin de faire adopter le budget 2025, s'exposant mécaniquement à une motion de censure. "On voit à quel point le jeu parlementaire est déterminant. On a changé un peu de République. Le dilemme traverse tous les partis durant ces négociations parlementaires. Pour Marine Le Pen, la question est : est-ce qu’elle a plus à gagner à contenter ces militants et à remobiliser sur de la contestation qu’eux réclament la censure ?", questionne Olivier Rouquand, politologue.

"Apparaître comme un parti de gouvernement responsable ?"

Si la majorité absolue des députés, soit 289 voix sur 577, soutient cette motion de censure, le gouvernement doit démissionner. Le suspense demeure quant aux intentions du Rassemblement national. "Marine Le Pen doit aussi gérer un risque. Est-ce qu’elle a plus intérêt à apparaître comme un parti de gouvernement responsable ? Pour notamment limiter le risque financier. Pour elle, la question est très difficile à résoudre", ajoute le politologue.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.