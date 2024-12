Menace de motion de censure : "La France doit se doter d'un budget", assure Clara Chappaz, secrétaire d’État chargée de l’intelligence artificielle et du numérique

L'Assemblée nationale se prononce, lundi 2 décembre, sur budget de la Sécurité sociale, avec la possibilité d'un recours au 49.3 et déjà la perspective d'une motion de censure de la part de la gauche et du Rassemblement national.

L'Assemblée nationale se prononce, lundi 2 décembre, sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le gouvernement de Michel Barnier pourrait recourir au 49.3 de la Constitution pour l'adopter. Alors que le Rassemblement national envisage recourir à une motion de censure, l'exécutif tente de garder espoir. "Je n’ai pas signé de CDI. J’ai rencontré un certain nombre d’interlocuteurs qui me disent de tenir bon. On a envie d'avancer sur des sujets fondamentaux. On a besoin d'un cap et de travailler. On est à une heure extrêmement importante. La France doit se doter d'un budget. C'est d'ailleurs ce que le Premier ministre a tâché de faire depuis un certain temps. En travaillant avec tous les parlementaires pour pouvoir améliorer ce budget, mais en responsabilité", estime Clara Chappaz, secrétaire d’État chargée de l’intelligence artificielle et du numérique

"Il faut être responsable"

"La situation dans laquelle on est, elle n'est pas facile, elle n'est pas forcément souhaitable. Il est plus facile d'avoir les moyens de pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais il faut être responsable. Il faut qu'on puisse travailler ensemble pour aboutir à ce budget", ajoute-t-elle.

