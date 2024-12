Menace de censure du gouvernement Barnier : quelles conséquences pour les entreprises ?

Quelles seraient les répercussions économiques dans les entreprises si le gouvernement de Michel Barnier était renversé, mercredi 4 décembre ? Les organisations patronales se disent inquiètes.

Dans son entreprise de composants pour l’industrie, Nicolas Martin, patron de 22 salariés, était sûr de recruter un salarié supplémentaire. La crise politique pourrait changer ses plans.

Les recrutements et les investissements dans les machines risquent d’être mis sur pause. "Au gré des élections et des politiques, on remet tout en cause tout le temps. Pour un industriel, c’est terrible. (…) On a besoin de certitudes, d’avoir une vision. Quand on investit dans une machine, ce n’est pas pour remettre en cause cet investissement trois mois après", déplore-t-il.

Les agriculteurs et la construction sur la sellette

Si le gouvernement tombe, de nombreux secteurs risquent de trébucher. La construction, en souffrance, venait d’obtenir un prêt à taux zéro pour les maisons individuelles. Le projet sera abandonné en cas de censure. Les agriculteurs s’inquiètent aussi : après avoir âprement négocié une réduction des contrôles et une simplification des normes, ils devront peut-être tout reprendre à zéro. Les commerces aussi pourraient être indirectement touchés, car les Français pourraient freiner leurs dépenses "plaisir".

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus