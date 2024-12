Menace de censure du gouvernement : agriculture, immobilier… Quels seront les secteurs impactés ?

La censure du gouvernement pourrait empêcher l'adoption du budget de la Sécurité sociale et sans doute celui de l’État, avec un budget 2024 qui serait donc reconduit à l'identique. Qui en seront les gagnants et les perdants ?

Avec la censure, les mesures prévues dans le budget de la Sécurité sociale devraient être abandonnées. Qui seront les gagnants et les perdants ? Du côté des agriculteurs, qui réclament aujourd’hui l’abandon du traité Mercosur et moins de normes, les aides se retrouvent sur la sellette. "Tout le travail qui a été fait pour l’agriculture peut être perdu", craint Cédric Tranquard, président de la FNSEA Charente-Maritime.

Les compagnies aériennes gagnantes

Le secteur de la construction et de l’immobilier est lui aussi en crise. Après avoir perdu entre 40 000 et 60 000 emplois, le bâtiment attendait beaucoup de l’élargissement du prêt à taux zéro pour se relancer. En revanche, les compagnies aériennes sont soulagées : elles échappent pour l’heure à un alourdissement des taxes sur les vols. Les mutuelles et assurances, elles, seraient préservées de la hausse de la prise en charge, notamment sur les consultations médicales et le remboursement des médicaments.

