Menace d'une motion de censure : la France serait-elle bloquée en cas de renversement du gouvernement Barnier ?

La menace d'une motion de censure du gouvernement, votée par la gauche et le Rassemblement national, plonge la classe politique dans l'inconnu. Que faire sans budget ? La Constitution a prévu ce cas de figure.

Michel Barnier vit-il ses dernières semaines comme chef du gouvernement ? Le Premier ministre risque d'être renversé par une motion de censure. À la clé, la France pourrait se retrouver sans budget en 2025. Un blocage certain dont le bloc central dramatise l'enjeu : "Ceux qui renverseront le gouvernement pour s'opposer au budget porteront la responsabilité de la chienlit", a par exemple déclaré Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Les oppositions sont confiantes

L'État va-t-il continuer de tourner et les fonctionnaires seront-ils payés en cas de non-budget ? Le Nouveau Front populaire se veut rassurant : "Ceux qui veulent faire peur en disant qu'on amène la France au désastre racontent des mensonges", a estimé André Chassaigne, président du groupe Gauche Démocrate et Républicaine à l'Assemblée nationale. Même discours de la part de Marine Le Pen, qui ne croit pas non plus au blocage. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, le confirme, car la Constitution a prévu cette option.

