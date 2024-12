LFI n'ira pas à l'Elysée : "On n'est pas dans une situation où il faut faire semblant et semer des illusions", estime Eric Coquerel

"On n'est pas dans une situation où il faut faire semblant et semer des illusions", a affirmé vendredi 6 décembre sur franceinfo le député LFI Eric Coquerel, après que le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard a indiqué que les Insoumis n'iraient pas à l'Elysée lundi 9 décembre à l'invitation d'Emmanuel Macron.

"Le cadre de la discussion était un cadre précis. C'est de réfléchir à une coalition gouvernementale, une sorte d'union nationale", estime Eric Coquerel. Il rappelle que les élus insoumis n'acceptent pas "d'envisager une discussion avec ceux qui, depuis sept ans, font mal aux pays, qui appliquent des politiques d'austérité, des politiques néolibérales". Selon lui, Emmanuel Macron "essaie de gagner du temps" et essaie de "nous diviser. Et pour nous, c'est hors de question".

Si Emmanuel Macron nomme "un ministre de gauche issu du Front populaire et qui, de manière très claire, peut appliquer la politique du nouveau Front populaire, et notamment toutes les mesures phares, la question" de discuter avec le chef de l'Etat "sera autre", garantit Eric Coquerel. "Si Monsieur Macron veut parler d'un gouvernement Nouveau Front populaire, on va tout de suite à l'Elysée. On discute avec lui."

Le PS fait "une erreur"

Si le Parti socialiste acceptait d'entrer dans une coalition gouvernementale avec des forces politiques autres que celles de gauche, "ce serait la fin du PS dans le Nouveau Front populaire", assure Eric Coquerel. "Le Nouveau Front populaire, ce n'est pas seulement l'union des formations de gauche. C'est une stratégie et un programme de rupture." Il précise qu'il est "tout à fait possible" pour LFI "de continuer avec ceux qui partagent cet objectif". Mais il juge que "le Parti socialiste, dans ce cas-là, romprait avec le Nouveau Front populaire de manière évidente".

Eric Coquerel appelle le PS "à la raison". Il constate que "leurs discours ont varié" dans la journée de vendredi. "Je pense qu'ils font l'erreur de laisser croire à cette coalition. Ils font l'erreur parce que ça nous affaiblit, alors que nous sommes dans une position de force vis-à-vis de monsieur Macron", estime le député LFI. "S'ils reviennent à la raison et reviennent sur l'idée d'un gouvernement Nouveau Front populaire, personnellement j'en serai ravi. J'en doute un peu, mais j'en serai ravi." Mais il ajoute que si les socialistes vont "jusqu'au bout de cette démarche, ce sera une rupture".