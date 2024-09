Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau annonce qu'il va porter plainte contre le député LFI Raphaël Arnault

"Toutes celles et ceux qui mettent une cible dans le dos des policiers me trouveront sur leur route." Le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a affirmé, mardi 24 septembre, sur Cnews et Europe 1 qu'il allait porter contre le député LFI de la 1ere circonscription du Vaucluse, Raphaël Arnault pour ses propos à caractère diffamatoire, dans un message publié, samedi, sur le réseau social X. "Assassinat de kanaks par les forces policières envoyées spécialement à 17 000 km", a écrit le député, en référence aux événements se déroulant en Nouvelle-Calédonie.

"Dans la journée, je saisirai le procureur de la République, cela signifie que je porterai plainte", a annoncé Bruno Retailleau. Selon lui, le député insoumis sous-entend que les forces de l'ordre ont prémédité un meurtre. "Je ne laisserai rien passer et en plus, c'est un député. On ne peut pas se ceindre d'une écharpe bleu-blanc-rouge pour avoir de tels comportements. Ce genre de comportement est une violence qui est inacceptable", a-t-il poursuivi. "Les policiers, les gendarmes sont le bouclier de la République. Ils protègent les Français et ils protègent les Français les plus faibles", a assuré le ministre, qui avance que la justice sera saisie dès que des paroles dénigreront la police.