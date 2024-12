Le gouvernement Barnier renversé : la députée RN Laure Lavalette appelle Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre "dès aujourd’hui"

Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, appelle jeudi 5 décembre sur franceinfo Emmanuel Macron à nommer "rapidement" un Premier ministre, "dès aujourd’hui" alors que Michel Barnier va remettre la démission de son gouvernement après avoir été renversé par un vote de censure.

"Il faut au moins que lundi prochain la France ait un Premier ministre avec un nouveau ministre du Budget et que nous planchions sur une feuille vierge, sur un budget qui ne fera pas les poches des Français", a-t-elle déclaré.

Le RN écarté avec "condescendance et mauvaise foi"

Laure Lavalette estime avoir fait son travail de député RN en renversant le gouvernement : "J’ai été élue pour protéger le pouvoir d'achat des Français, c’est exactement ce que nous avons fait hier, légitimise-t-elle. Nous ne voulions pas que la facture d'électricité des Français augmente, que les médicaments soient déremboursés, qu'il y ait des hausses de charges pour les entreprises. Nous voulions surtout que les retraites soient indexées sur l'inflation", a-t-elle expliqué sur franceinfo.

🔴 ➡️ "Le chaos budgétaire, sécuritaire et migratoire vient des 7 ans de Macron. Les Français sont excédés", affirme Laure Lavalette, députée RN du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale pic.twitter.com/bgn6fvjrl9 — franceinfo (@franceinfo) December 5, 2024

La députée RN dénonce l’attitude de Michel Barnier lors de la préparation du budget de la France. "Nous sommes le plus gros groupe au Parlement, même pas le plus gros groupe d'opposition, on est le plus gros groupe tout court. Et Michel Barnier a voulu faire un budget sans nous, ce qui était compliqué. Il nous a tenus à l'écart avec condescendance et mauvaise foi", a dénoncé la porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale.