La motion de censure contre Michel Barnier correspond "à de la politique politicienne", estime Laurent Jacobelli, député RN de Moselle

À l'Assemblée nationale, les députés ont rejeté la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement Barnier.

Michel Barnier a affronté ce mardi 8 octobre sa toute première motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire. Elle a été largement rejetée à l’Assemblée nationale, avec seulement 197 voix sur les 289 nécessaires à son adoption. "En votant une censure à priori c'est-à-dire avant même de savoir exactement les mesures que propose le gouvernement, on aurait eu l’impression de participer à un vau de ville. La France insoumise et le NFP qui se sont mis sur le côté pour faire élire des machinistes. Et tout ce petit monde là se retrouve au gouvernement. Donc ceux qui ont fait élire certains représentants de ce gouvernement voudraient aujourd'hui les dézinguer avant même qu'ils aient pu travailler. Ça sent la politique politicienne", a affirmé Laurent Jacobelli, député RN de Moselle.

"Une opposition d’influence"

"Il y a bientôt le budget. D'ici là on va utiliser le poids de notre groupe pour être une opposition d’influence. Ça a marché d’ailleurs. Quand le Premier ministre a annoncé qu’il allait décaler de six mois l’augmentation des retraites. Marine Le Pen a dit clairement que pour nous c'était un point dur. Immédiatement le Premier ministre va essayer de trouver d'autres solutions", a-t-il ajouté.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus