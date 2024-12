"La méthode Barnier s'est révélée être une impasse", selon le député socialiste Boris Vallaud

Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, était l'invité des "4V".

À l’aube de son probable dernier jour à la tête du gouvernement, Michel Barnier s’est exprimé mardi soir aux JT de TF1 et France 2. Une interview lors de laquelle il a dû s’expliquer sur les deux motions de censure auxquelles son gouvernement est confronté ce mercredi. Invité des "4V" mercredi 4 décembre, le président du PS à l’Assemblée, Boris Vallaud, s’est dit désolé “de la situation dans laquelle nous sommes” et a remis en cause les négociations ratées du Premier ministre avec l'opposition : “Les négociations étaient d’abord dans son camp, et ensuite avec le RN. Ce n’est pas l’idée que je me faisais de la méthode Barnier, qui s’est au fond révélée être une impasse”.

Un budget assuré avant 2025

Le socialiste est également revenu sur une déclaration de Michel Barnier lors de son interview. Le Premier ministre confirmait, hier, l’hypothèse selon laquelle huit millions de Français pourraient entrer dans l’impôt en cas d'absence de budget pour l’année 2025. Des propos que Boris Vallaud dément : “Les impôts 2025 sont collectés en 2026. Il y aura une loi spéciale, d’ici la fin de l’année, qui pourrait corriger cela. Si une loi de finances est adoptée au début de 2025, elle sera rétroactive”. Avant de préciser qu’“il y a tous les outils constitutionnels pour qu’il y ait un budget” d’ici la fin de l’année.

