La censure du gouvernement Barnier est un "échec collectif", regrette le député Horizons Frédéric Valletoux

La censure du gouvernement de Michel Barnier, adoptée mercredi soir, est "un échec collectif", déplore jeudi 5 décembre sur franceinfo Frédéric Valletoux, député Horizons de Seine-et-Marne et ancien ministre de la Santé. Alors que certaines figures politiques, notamment à gauche, appellent à la démission d'Emmanuel Macron, le président de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale considère au contraire qu'une "démission serait une mauvaise idée".

Pour Frédéric Valletoux, la censure votée par la gauche et l'extrême droite met en cause non seulement le gouvernement de Michel Barnier, mais aussi "sa méthode". Il regrette en effet que Michel Barnier n'ait pas pris, dès son arrivée à Matignon, suffisamment de temps "pour bâtir les contours d'une coalition" et déterminer des "points d'accord avec presque tous les groupes de l'Assemblée nationale".

Quelle "méthode" pour Emmanuel Macron ?

Frédéric Valletoux estime par ailleurs que la censure, votée par la gauche et l'extrême droite, marque un "échec du bloc central" qui n'a pas "su élargir ses forces" à d'autres formations politiques. Il espère d'ailleurs que lors de son allocution ce jeudi soir, Emmanuel Macron fasse mention de "la méthode" avec laquelle "il souhaite qu'un nouveau gouvernement travaille".

L'ancien ministre d'Emmanuel Macron, plaide pour une "coalition" qui aille de "la droite républicaine" aux "socio-démocrates". Il exhorte la future équipe gouvernementale à travailler avec "les socialistes qui partagent les mêmes valeurs républicaines", excluant de fait La France insoumise.