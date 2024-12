"Je ne voterai pas cette motion de censure", déclare Sophie Pantel, députée PS de la Lozère

La députée socialiste de la Lozère, Sophie Pantel, a annoncé qu’elle ne soutiendrait pas la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement, rapporte France Bleu Gard Lozère lundi 2 décembre.

"En responsabilité, je choisis de ne pas soutenir une motion de censure inefficace dans ce contexte. Les enjeux actuels demandent des solutions réalistes et constructives plutôt que des gestes symboliques qui risquent d’aggraver les crises en cours", justifie Sophie Pantel.

Le Premier ministre a engagé sa responsabilité sur le budget de la Sécurité sociale via un 49.3. La gauche et le Rassemblement national (RN) ont fait savoir qu’ils voteraient ensemble cette motion de censure, rendant possible la chute du gouvernement. Le NFP a déposé une motion de censure qui sera examinée en premier car la gauche a déposé cette motion avant le Rassemblement national. Le RN et ses alliés ciottistes du groupe UDR ont eux aussi déposé une motion de censure, signée, selon leur communiqué, par les 140 députés composant actuellement leur coalition.