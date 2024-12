Infographies Votre député a-t-il voté la censure contre le gouvernement Barnier ? Découvrez-le dans notre moteur de recherche

La motion déposée par le Nouveau Front populaire a été adoptée mercredi soir grâce au vote de 331 députés. Franceinfo vous donne le détail des votes.

Le couperet est tombé. L'Assemblée nationale a censuré le gouvernement de Michel Barnier, mercredi 4 décembre. Une première depuis 1962. A la suite du déclenchement par le Premier ministre de l'article 49.3, lundi, deux motions de censure avaient été déposées, par le Nouveau Front populaire d'une part et le Rassemblement national et le groupe parlementaire d'Eric Ciotti d'autre part. Au total, 331 députés ont voté pour la motion du Nouveau Front populaire, soit 43 de plus que la majorité absolue de 288 voix qui était nécessaire pour son adoption. Compte tenu de ce résultat, le texte du Rassemblement national n'a pas été mis aux voix.

La répartition des votes par groupes parlementaires montre que texte du Nouveau Front populaire a fait la quasi-unanimité dans les rangs de la gauche. La motion de censure a été votée par l'ensemble des députés de La France Insoumise (LFI) et des Ecologistes. Seule une voix a manqué chez les socialistes (PS). De même pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, qui rassemble les députés communistes et des élus ultra-marins.

Comme ils l'avaient annoncé, les députés du Rassemblement national ont massivement voté le texte déposé par la gauche. Une seule voix a fait défaut sur les 124 élus qui siègent dans le groupe de Marine Le Pen. Le groupe UDR, présidé par Eric Ciotti, a également voté à l'unanimité de ses 16 membres.

Dans les rangs des socialistes, Sophie Pantel, députée de la 1re circonscription de la Lozère, est la seule de son groupe à ne pas avoir voté le texte du Nouveau Front populaire. Interrogée par France Bleu lundi soir, elle avait annoncé qu'elle ne voterait pas le texte. "Les enjeux actuels demandent des solutions réalistes et constructives plutôt que des gestes symboliques qui risquent d'aggraver les crises en cours", avait-elle déclaré. Dans les rangs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), Emmanuel Tjibaou, député de la deuxième circoncription de Nouvelle-Calédonie, n'a, lui non plus, pas pris part au vote. Il ne faisait pas partie des signataires du texte, comme le rappelle Outre-mer La 1ère. Dans les rangs du Rassemblement national, Sophie Blanc, députée de la 1re circonscription des Pyrénées-Orientales, est la seule à ne pas avoir voté la motion comme les autres membres de son groupe. Elle avait pourtant signé une lettre commune avec les députés lepénistes de son département, dans laquelle elle affichait son soutien à la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier.