Infographie Motion de censure : Michel Barnier devient le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République

Privé de majorité à l'Assemblée nationale, l'ancien commissaire européen, renversé mercredi soir, n'aura passé que deux mois et 29 jours à Matignon.

Un peu moins de trois mois et puis s'en va. Après avoir déclenché l'article 49.3 sur le budget de la Sécurité sociale lundi, Michel Barnier et son gouvernement ont été désavoués mercredi 4 décembre par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. La motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire a été adoptée par 331 députés, soit 43 suffrages de plus que la majorité absolue de 288 voix qui était requise.

Même s'il n'est pas exclu que Michel Barnier soit maintenu à son poste par Emmanuel Macron, ce vote contraint le Premier ministre à la démission. Le chef du gouvernement démissionnaire devient ainsi le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République.

Michel Barnier avait été nommé le 5 septembre 2024 par Emmanuel Macron. L'ancien commissaire européen, âgé de 73 ans et issu du parti Les Républicains, a donc occupé la fonction de Premier ministre pendant deux mois et 29 jours. Cette très courte durée le place en dernière position du classement de la longévité des chefs de gouvernement de la Ve République. Michel Barnier est resté moins longtemps à Matignon que Bernard Cazeneuve (5 mois et 9 jours) et Gabriel Attal (7 mois et 27 jours), qui restaient les deux derniers Premiers ministres les plus éphémères.

A l'opposé, les Premiers ministres qui sont restés en poste le plus longtemps sont Georges Pompidou (6 ans, 2 mois et 27 jours), sous la présidence de Charles de Gaulle, et François Fillon (4 ans, 11 mois et 22 jours), sous Nicolas Sarkozy. A noter que Jacques Chirac a occupé deux fois cette fonction, à deux périodes distinctes, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand.

Un poste de plus en plus précaire

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, cinq Premiers ministres se sont succédé avec une longévité de plus en plus brève : Edouard Philippe (3 ans, 1 mois et 18 jours), Jean Castex (1 an, 10 mois et 13 jours), Elisabeth Borne (1 an, 7 mois et 24 jours) et enfin Gabriel Attal et Michel Barnier.

Sa nomination avait mis fin à deux mois d'attente après les résultats du second tour des législatives anticipées le 7 juillet. L'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale avait transformé en casse-tête la formation d'un gouvernement. La longévité de Michel Barnier à Matignon avait tout de suite été jugée incertaine. La gauche lui promettait la censure tandis que le Rassemblement national avait insisté sur le fait qu'il était "sous surveillance".