Gouvernement de Michel Barnier : "Pourquoi y a-t-il eu une dissolution si c'est pour avoir à peu près les mêmes plus à droite encore ?", questionne François Hollande

"On devait avoir un changement, on a eu une Restauration", regrette l'ancien président et député PS François Hollande, à l'annonce des noms qui pourraient composer le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier. Il était invité de France Bleu Occitanie vendredi 20 septembre.

"Pourquoi y a-t-il eu une dissolution si c'est pour avoir à peu près les mêmes plus à droite encore ?, questionne François Hollande. Pourquoi y a-t-il eu une dissolution alors que ça fait peser sur le pays une menace, l'extrême droite, et surtout, ça a provoqué trois mois d'absence totale de gouvernement, qui n'a pas pu avoir une décision au plus haut niveau sur des sujets comme l'agriculture, le pouvoir d'achat, la capacité à peser en Europe et dans le monde", répète-t-il.

Il regrette aussi que ce gouvernement reprenne "les mêmes personnages qui sont sans doute respectables, mais qui sont, dans la même ligne ou dans les mêmes sensibilités qu’Emmanuel Macron". Le président de la République "avait dit qu'il avait perdu les élections. Rien ne laisse penser qu'il en a tiré les conséquences", déplore le socialiste.

Selon François Hollande, "non seulement il n'y a pas un gouvernement qui correspond au Front républicain, mais c'est pire encore. Ce sont les LR qui sont arrivés en force en plus des anciens ministres d'Emmanuel Macron". Il confie que "ce sentiment que j'ai, c'est celui d'une Restauration. On devait avoir un changement, on a eu une Restauration", conclut-il.