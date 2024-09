Gouvernement de Michel Barnier : "Le club des perdants est au pouvoir", juge Ian Brossat, porte-parole du PCF

Ian Brossat, sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste français, s’exprime dans la matinale, ce mardi 24 septembre. Quel regard porte-t-il sur le nouveau gouvernement ?

Ian Brossat, sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste français (PCF) est l’invité politique de la matinale. Alors que le premier conseil des ministres s’est tenu lundi 23 septembre, quel regard porte-t-il sur le nouveau gouvernement ? "C'est le président de la République qui a décidé de mettre en place une équipe à droite tout. Une équipe qui d'ailleurs n'est pas représentative ni politiquement ni socialement des Français. C'est un gouvernement qui ne reflète pas le verdict des urnes. C'est le club des perdants qui se retrouve aux commandes du pays. J'ai l'impression de voir une réunion du Rotary club de Neuilly-sur-Seine. On est quand même bien loin de la réalité", assure Ian Brossat.

"Un Premier ministre qui continue sa politique économique et sociale"

Est-ce que la gauche n'a pas une part de responsabilité ? "Nous avons dit que nous étions prêts à discuter. De toute façon, les choses se décident à l'Assemblée nationale et que pour gouverner il aurait fallu évidemment construire des compromis sur un certain nombre de projets de loi. C'est le président de la République qui, lorsqu'il a eu ses interlocuteurs au téléphone, a expliqué vouloir un Premier ministre qui continue sa politique économique et sociale. Il ne veut pas d'un Premier ministre qui remette en cause sa réforme des retraites", ajoute le communiste.