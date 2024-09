Gouvernement de Michel Barnier : "Il y a quelques poids lourds", assure Bruno Millienne, porte-parole du MoDem

Après deux semaines d'intenses tractations, l'équipe gouvernementale de Michel Barnier a été dévoilée samedi 21 septembre. Le nouveau gouvernement rassemble différentes sensibilités du centre et de la droite.

L'équipe gouvernementale de Michel Barnier a enfin été annoncée, samedi 21 septembre, après plus de deux semaines de tractations difficiles. La liste des 39 ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat a fait réagir, certains regrettant le manque de visages connus. "En période de coalition, je ne sais pas si c’est un désavantage parce que les poids lourds ont tendance à tirer la corde vers eux. Par exemple, Antoine Armand (ministre de l'Économie) que je connais très bien, n’est pas connu du grand public. Mais pour avoir travaillé avec lui pendant longtemps à l'Assemblée nationale, c’est un garçon qui est bourré de talent et qui a plein de connaissances", assure Bruno Millienne, porte-parole du MoDem.

Pas de renouvellement total

Dirigé par Michel Barnier, le nouveau gouvernement rassemble différentes personnalités dont Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat depuis 2014 et désormais ministre de l'Intérieur. "Tous les poids lourds ont bien débuté un jour ou l'autre. On avait parlé d'un renouvellement total des têtes au gouvernement. Ce n’est pas le cas. Il y a quelques poids lourds et beaucoup d'anciens qui étaient déjà ministre. Ce renouvellement n’a pas été énorme", estime le porte-parole du MoDem.

