Gouvernement de Michel Barnier : "Emmanuel Macron met en place le Premier ministre le plus faible de la Ve République", estime Sophie Binet

"On a un Premier ministre issu du parti qui est arrivé dernier aux élections" législatives, critique la secrétaire générale de la CGT, invitée samedi dans "On n'arrête pas l'éco" sur France Inter.

"On est en décalage complet avec l'esprit des Français. Emmanuel Macron met en place le Premier ministre le plus faible de la Ve République", estime Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, samedi 14 septembre sur France Inter après la nomination par le président de la République de Michel Barnier comme Premier ministre. "Nous sommes très inquiets par la situation qui nous semble totalement lunaire d'un point de vue démocratique", assure-t-elle.

"On a un Premier ministre issu du parti qui est arrivé dernier aux élections [législatives], mais en plus ses déplacements me laissent à penser que le rassemblement de sa famille politique n'est pas acquis", lance Sophie Binet. Concernant la réforme des retraites, si Michel Barnier se dit prêt à "ouvrir le débat" pour une "amélioration", la secrétaire générale de la CGT estime que "c'est le signe quand même du rapport de force, une majorité de députés se disent prêts à abroger cette réforme et c'est la voie qu'il faut prendre. Là ce que je demande à Michel Barnier, c'est de mettre sa méthode à exécution".

Mais quant à voter la proposition de loi qui a été déposée par le RN et examinée le 31 octobre par l'Assemblée nationale, "c'est de la com', de la posture, comme à chaque fois que l'extrême droite parle des questions sociales", affirme Sophie Binet. "Pourquoi ? Parce que pour être véritablement abrogée, la réforme des retraites a besoin d'avoir un vote à l'Assemblée puis au Sénat. Or, on sait que l'extrême droite n'a pas de groupe au Sénat."