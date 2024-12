Gouvernement "d'intérêt général" : le porte-parole du groupe Horizons espère un accord dans "les prochaines 24h"

Xavier Albertini, porte-parole du groupe Horizons et député de la Marne, espère vendredi 6 décembre sur franceinfo "un accord" dans "les prochaines 24 heures" alors qu'Emmanuel Macron reçoit les présidents des groupes parlementaires du PS aux Républicains. L'objectif est de mettre en place "un gouvernement d'intérêt général", après la censure du gouvernement de Michel Barnier mercredi.

"C'est le début des discussions", souligne Xavier Albertini. Le député espère que ces échanges "pourront aboutir à quelque chose de concret dans l'intérêt des Français".

Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, s'est dit prêt vendredi sur franceinfo à négocier avec les macronistes et Les Républicains sur la base "de concessions réciproques". Il se dit prêt à des "compromis" notamment sur la réforme des retraites. Xavier Albertini n'est pas fermé à "un certain nombre d'adaptations. Nous savons de toute façon que la réforme des retraites n'est pas figée" et qu'elle "devra subir de nouvelles évolutions", dit-il.

Le député de la Marne plaide pour un accord "sur quelques textes essentiels pour que la France puisse continuer à fonctionner et que les Français y trouvent leur intérêt". Alors que les écologistes n'ont pas été invités aux discussions à l'Élysée, Xavier Albertini estime "qu'il y a des sujets qui mériteraient d'être regardés" sur l'écologie. Mais "pour l'instant, travaillons avec ceux qui peuvent le plus facilement se rapprocher", dit-il. "Si nous pouvons effectivement étendre sur des sujets plus spécifiques, nous trouverons certainement une majorité suffisante pour ne pas avoir la censure", a-t-il ajouté. Xavier Albertini ne veut pas "vivre sous cette épée de Damoclès qui perturbe l'ensemble des Français".