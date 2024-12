Gouvernement Barnier renversé : "Un grand gâchis", déplore Paul Christophe, ministre démissionnaire des Solidarités

Avec le vote de la motion de censure et le renversement du gouvernement Barnier mercredi soir, "on a vu l'expression d'intérêts particuliers, individuels, politiciens et non pas l'intérêt général pour la France", dénonce jeudi 5 décembre sur France Bleu Nord Paul Christophe (Horizons), ministre démissionnaire des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité des femmes et des hommes.

Selon lui, cette motion de censure est "un grand gâchis". "Le budget que j'ai proposé était en hausse de 4,5 milliards d'euros", explique-t-il. Les mesures "pour les Ehpad, l'accompagnement de la perte d'autonomie, la petite enfance, le handicap, la lutte contre la pauvreté, tout ça a été balayé d'un revers de main. On repart à zéro", se désole-t-il. "Certaines pourront peut-être être rattrapées si un budget est proposé en début d'année prochaine. Mais par exemple, la réforme de la tarification des Ehpad qui emportait 200 millions d'euros au profit de ces établissements qui sont pour la grande partie en déficit, ne pourra pas être mise en œuvre", déplore le ministre sortant.

"Une surenchère permanente intenable"

Concernant les négociations de Michel Barnier avec les partis politiques, il estime qu'elles ont été suffisantes : "quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. J'ai bien vu que là, la surenchère permanente était intenable, décrit Paul Christophe.

"À chaque fois qu'on apportait un élément de réponse, il y avait un nouvel élément qui était posé sur la table." Paul Christophe, ministre démissionnaire des Solidarités à France Bleu Nord

Cela dit, il pense qu'il "n'y a toujours pas de majorité possible à l'Assemblée nationale aujourd'hui, sans dépasser ces clivages politiques". Tout comme certains partis de gauche (le PS, les Ecologistes), Paul Christophe appelle à un travail commun au-delà du clivage droite/gauche. "Chez Horizons, on a toujours défendu l'idée d'avoir un arc républicain qui allait des sociaux-démocrates jusqu'à la droite". Pour autant, "trouver un accord sur quoi ? s'interroge-t-il. Aujourd'hui, il faut arrêter de venir avec cette expression très désagréable de ligne rouge qui fait qu'on pose déjà l'incapacité à négocier".

Paul Christophe appelle à la "stabilité" et à la "nomination rapide d'un Premier ministre" à qui il "souhaite la réussite", "parce qu'il y a des enjeux financiers et économiques majeurs aujourd'hui qui s'imposent à nous". "Il faudra faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, conclut-il. Et aujourd'hui, on ne peut plus collecter à la CRDS, la CSG, les charges qui viennent nourrir le budget de la Sécurité sociale et on serait vite en défaut de paiement".