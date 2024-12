Gouvernement Barnier renversé : la Fédération française du Bâtiment craint le "chaos" avec "150 000 emplois" supprimés en 2025

Si le projet de loi de finances (PLF) 2024 était reconduit en 2025, Olivier Salleron, président de la Fédération française du Bâtiment (FFB), s’attend à une "catastrophe" et un "chaos" dans le secteur, a-t-il mis en garde jeudi 5 décembre sur franceinfo.

"On parle quand même de 150 000 emplois" supprimés et de "20 000 entreprises qui mettraient le genou à terre à la fin 2025", a-t-il prévenu. La récession dans le bâtiment a déjà entraîné 40 000 suppressions d'emplois en 2024, selon lui. Le PLF de 2025 était très attendu alors que le secteur du bâtiment enchaîne les crises : "On attendait beaucoup de ce budget 2025 avec beaucoup de mesures sur le prêt à taux zéro pour l'ensemble des Français les plus modestes, des jeunes gens qui voulaient acheter une maison individuelle sur tout le territoire", a-t-il expliqué.

De la "récession" au "chaos"

Le renversement du gouvernement Barnier "est un uppercut pour le bâtiment", dit-il. Mais "on est de nouveau au combat", ajoute-t-il aussitôt. "On est toujours des optimistes réalistes. On va aller au combat pour obtenir les mesures qu'on avait réussi à mettre dans le PLF", dit-il.

La construction de maisons individuelles a chuté de 70% en deux ans, selon la Fédération française du Bâtiment. "Il y a un besoin énorme de logements. C'est une des préoccupations principales des Français au quotidien de trouver un logement", a-t-il souligné. Olivier Salleron espère "se mettre très, très vite au travail avec un nouveau gouvernement", car "on est déjà assez dans l'incertitude". Il craint de passer de "la récession" au "chaos" demain "si un budget très rapide, avec beaucoup de mesures à l'intérieur peu chères pour le budget de la France, n'était pas mis en route dans quelques jours", explique-t-il.