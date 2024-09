Gouvernement Barnier : la porte-parole du gouvernement estime que les femmes "sont dans des ministères de premier plan"

Le gouvernement de Michel Barnier est composé de 20 femmes et 19 hommes, et respecte le principe de la parité.

"On a aujourd'hui des femmes de premier plan qui sont dans des ministères de premier plan", estime Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement de Michel Barnier, invitée de France Bleu Poitou vendredi 27 septembre. "Je suis toujours stupéfaite qu'on se focalise sur ce qu'on appelle les ministères régaliens", commente-t-elle, prenant l'exemple de ministères dirigés par deux femmes : "Est-ce que le ministère de la Justice [avec à sa tête Didier Migaud] est plus important que le ministère de l'Éducation nationale [avec Anne Genetet] ? Je ne pense pas. Est-ce que le ministère de l'Intérieur [Bruno Retailleau] est plus important que le ministère de la Santé [Geneviève Darrieussecq] ? Je ne pense pas non plus".

Elle cite encore "Agnès Pannier-Runacher qui est à l'Écologie, probablement le défi le plus important du siècle à venir. C'est bien la preuve que le Premier ministre ne fait aucune différence". Le ministère à l'Égalité entre les femmes et les hommes n'est cependant qu'un secrétariat d'État, mais Maud Bregeon assure : "Je m'attache peu aux dénominations et aux grades des uns et des autres. Ce qui compte pour moi, c'est l'engagement du Premier ministre".

"C'est très important et il faudra sui vre en actes"

Selon elle, quand Michel Barnier l'a appelée pour lui proposer de rentrer dans son gouvernement, "une des choses dont il m'a parlé, c'est l'importance pour lui de la parité au sein de son gouvernement, de la place des femmes au sein de son gouvernement et de cette cause-là qu'il voulait porter". Pour elle, "c'est le plus important et puis il faudra suivre avec des actes", conclut Maud Bregeon.