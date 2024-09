Gouvernement Barnier : "Ça donne un spectacle pitoyable de la politique", regrette l'eurodéputée LFI Manon Aubry

"Ça donne un spectacle pitoyable de la politique", regrette samedi 21 septembre sur France Inter l'eurodéputée La France insoumise Manon Aubry, alors que depuis plusieurs jours, des négociations ont lieu entre le camp présidentiel et Les Républicains, en vue de la composition du gouvernement.

Le nouveau Premier ministre espère présenter son nouveau gouvernement "avant dimanche". Il s'est entretenu vendredi par téléphone avec Emmanuel Macron, après lui avoir transmis une composition "finalisée". Samedi, LFI appelle à manifester pour protester contre le gouvernement Barnier et soutenir la procédure de destitution contre Emmanuel Macron. "Le message envoyé, d'un point de vue démocratique, c'est : 'Perdez les élections !' Dans notre pays, c'est devenu le meilleur moyen de gouverner'", tacle l'eurodéputée.

"Ce n'est plus un front républicain, c'est un affront pour la démocratie"

"C'est la première fois qu'on a un gouvernement qui ne sera pas issu du résultat des urnes, qu'on aura un gouvernement qui n'a aucune légitimité démocratique", insiste-t-elle. "C'est un coup de force sans précédent, et je le dis d'autant plus avec ma casquette de députée européenne : dans n'importe quel autre pays européen, ça aurait fait réagir que la formation politique qui est arrivée en tête des élections ne se voit pas confier la responsabilité de gouverner". "C'est une dinguerie quand même", s'insurge l'Insoumise. "On a voté parfois contre notre volonté au second tour, parce que notre candidat préféré s'est retiré, on s'est mobilisé pour faire un front républicain et on se retrouve avec un gouvernement de ceux qui ont refusé de participer à ce front républicain". "Ce n'est plus un front républicain, c'est un affront pour la démocratie", résume-t-elle.

Elle n'a pas non plus mâché ses mots pour dénoncer les "magouilles" de certains partis lors de la composition du gouvernement, pointant notamment le "MoDem, qui va dire 'allez, je fais semblant de ne pas être content, je récupère un ministère de plus', pour finalement soutenir ce gouvernement.Ça donne un spectacle pitoyable de la politique", regrette-t-elle.