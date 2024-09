Futur gouvernement : Michel Barnier peine à former la nouvelle équipe

Michel Barnier peine à constituer son nouveau gouvernement en raison des tensions avec les macronistes. Sa réunion avec Gabriel Attal, prévue mercredi 18 septembre, a été annulée. Au cœur des tensions : une possible augmentation des impôts.

Premier ministre depuis 13 jours, Michel Barnier est confronté à deux problèmes majeurs. Il doit économiser entre 20 et 30 milliards d'euros dès l'an prochain pour résorber les déficits records. Pour y parvenir, le Savoyard aurait confié sa tentation d'augmenter certains impôts sur les grandes sociétés ou sur certains hauts patrimoines. Une option inacceptable pour la majorité sortante, mais aussi pour le Rassemblement national qui fait déjà planer la menace d'une censure.

Les négociations dans une impasse

Le gouvernement est justement la deuxième grosse épine dans le pied du Premier ministre. En coulisses, les négociations se poursuivent et semblent dans une impasse. En cause : l'équilibre entre Les Républicains et le camp présidentiel. Michel Barnier a annulé les réunions à Matignon prévues avec Gabriel Attal et LR sans plus d'explications à ce stade. Il est le Premier ministre qui a mis le plus de temps à composer son gouvernement sous la Ve République.