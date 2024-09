Futur gouvernement : “Il peut y avoir des réglages d’ici à l’annonce du gouvernement”

Franck Riester, chef du parti Renaissance, est l’invité des “4 Vérités” sur France 2, vendredi 20 septembre.

Des indiscrétions concernant le futur gouvernement ont filtré. Franck Riester, chef du parti Renaissance, était dans le bureau du Premier ministre jeudi 19 septembre, jour de la présentation de la liste des futurs ministres à Emmanuel Macron par Michel Barnier. Confirme-t-il qu’il y aura 38 ministres, la parité, dix ministres de l’ex-majorité et trois ministres de la droite ? “Oui, le Premier ministre nous a donné ces informations. Maintenant, vous savez comment ça se passe, il peut y avoir des réglages d’ici à l’annonce du gouvernement”, commente Franck Riester, ministre démissionnaire du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’Étranger, sur le plateau des “4 Vérités”, vendredi 20 septembre.

“Nous avions des questions”

“On attendait cette réunion. Gabriel Attal avait demandé, dès la nomination de Michel Barnier, une réunion pour évoquer un certain nombre de questions pour soutenir et participer à ce gouvernement. On souhaitait que le gouvernement de Michel Barnier réussisse, parce que c’est l’intérêt des Français, et dire que nous ne serions jamais force de blocage, mais en même temps nous avions des questions”, poursuit le chef de file du parti Renaissance.

