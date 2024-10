Economies budgétaires : "On a trop souvent cherché la popularité plutôt que le bon fonctionnement du pays", estime Laurence Garnier, secrétaire d’Etat à la Consommation

"On a trop souvent cherché la popularité plutôt que le bon fonctionnement du pays", estime Laurence Garnier, secrétaire d’Etat à la Consommation, concernant les économies budgétaires. Elle était invitée de France Bleu Loire Océan vendredi 4 octobre.

"La femme de droite que je suis constate, comme l'ensemble du gouvernement, que la situation des comptes publics aujourd'hui est extrêmement lourde, explique-t-elle. Le déficit annoncé est de 6% en 2024. Jamais notre pays hors période de crise, n'a atteint de tels niveaux de déficit." Selon Laurence Garnier, "aujourd'hui notre pays emprunte sur les marchés financiers à des taux supérieurs à la Grèce, ça veut dire que si on n'agit pas, c'est tout le pays qui risque une crise financière sans précédent, dont les plus fragiles, les plus modestes seront les premières victimes".

"Protéger les Français de cette crise-là"

Elle justifie donc les mesures annoncées par Michel Barnier pour faire 60 milliards d'euros d'économies. "Notre engagement, c'est de protéger les Français de cette crise-là, notamment les plus fragiles. Ca nécessite de prendre des mesures." Elle préconise néanmoins de faire des économies "de manière ciblée, intelligente, proportionnée". "Michel Barnier a donné quelques pistes. Pour les 60 milliards que l'on souhaite trouver pour construire le budget de 2025, les deux tiers, 40 milliards, vont être issus d'économies sur les différents budgets de l'Etat. Ça fait trop longtemps que l'Etat a additionné des dépenses sans jamais en enlever d'autres. Le risque politique est là aujourd’hui", regrette Laurence Garnier. Elle critique la décision de Gérald Darmanin de ne pas voter le budget : "Chacun doit souhaiter tout simplement la réussite du pays."

"Cette réussite, elle passe par la réduction de nos dépenses publiques pour pouvoir être efficace là où on a besoin : la sécurité, nos agents, nos forces de l'ordre, nos personnels de santé... Quand il faut trouver 60 milliards d'euros pour s'assurer que notre pays pourra continuer à bien fonctionner dans les années à venir, oui, c'est pas facile, mais pour autant, on s'est engagé à le faire". Laurence Garnier "salue l'engagement" du Premier ministre Michel Barnier, "qui est déterminé à le faire et qui ne cherche pas la popularité, qui cherche l'efficacité de notre pays. Ça me paraît essentiel. On a trop souvent cherché la popularité plutôt que le bon fonctionnement du pays", conclut Laurence Garnier.