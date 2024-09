Discours de politique générale : Michel Barnier doit "dire la vérité sur la situation financière", juge Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale

Concernant le budget de la France, Michel Barnier n'y va pas par quatre chemins : il y a urgence. Pour Jean-Louis Debré, le pays "ne peut pas continuer à vivre à crédit".

Entre la dette et les recettes de la France, des économies sont à trouver. Un véritable casse-tête pour Michel Barnier, qui fera sa déclaration de politique générale mardi 1er octobre. "Ce qui m'importe va être les annonces dans cette importante séquence parlementaire. La déclaration de politique générale va donner des intentions. Tout le monde va applaudir. Mais il faut dire la vérité sur la situation financière de la France. Tous les jours, on apprend que l'endettement est plus important que celui qu'on avait prévu. Est-ce qu'on a caché la situation depuis des mois et des mois ?", s’interroge Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale.

"Personne ne veut d'impôts supplémentaires"

"Les mesures qui vont être prises dans le budget vont devoir y répondre. J’admire ceux qui disent qu’ils ne veulent pas d'impôts supplémentaires. Personne n’en veut. Mais ceux qui le disent sont probablement ceux qui sont responsables de la situation économique et financière de la France. On ne peut pas continuer à vivre à crédit", ajoute-t-il.

