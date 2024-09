Direct Politique : pour Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon "ne peut pas être le candidat de toute la gauche" en 2027

Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon "a l'intention d'être candidat à la présidentielle" en 2027, "mais il ne peut pas être le candidat de toute la gauche", a affirmé samedi 28 septembre dans une interview à Ouest-France le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. "Pour être au deuxième tour en 2027, nous devrons présenter une personnalité qui rassemble toutes les sensibilités de la gauche écologique et sociale. Et Jean-Luc Mélenchon a tout fait pour ne pas être ce candidat-là", ajoute le député de Seine-et-Marne. Olivier Faure plaide pour "un candidat commun de la gauche et des écologistes", qui pourrait être choisi via "une primaire, un conseil des sages, une convention citoyenne, un mélange de plusieurs procédés". Suivez notre direct.

Vingt-sept députés macronistes s'opposent à une hausse des impôts. "Il nous paraît (...) impensable qu'après sept années de baisse d'impôts, ce soit l'alliance du bloc central qui finisse par renoncer à la stabilité fiscale pour les augmenter", écrivent Mathieu Lefèvre et Charles Rodwell, rejoints par les anciennes ministres Aurore Bergé et Marie Lebec ou par l'ancien président du groupe Ensemble pour la République (EPR), Sylvain Maillard. Dans un texte publié par La Tribune, les élus jugent que "le rétablissement des comptes passe avant tout par la baisse de la dépense publique".

Gérald Darmanin fait sa rentrée politique à Tourcoing. L'ancien ministre de l'Intérieur réunit ses soutiens et une partie du camp macroniste dans son fief du Nord. Gabriel Attal, Edouard Philippe et Elisabeth Borne seront notamment présents. Gérald Darmanin doit prononcer un discours autour du travail.

Nathalie Delattre devient présidente du Parti radical. La nouvelle ministre des relations avec le Parlement remplace Laurent Hénart, qui présidait le mouvement depuis 2014. Nathalie Delattre "est en situation de porter les valeurs du Parti radical qu'elle connaît bien pour en être la secrétaire générale", juge l'ancien maire de Nancy.