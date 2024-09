Direct Michel Barnier nommé Premier ministre : le nouveau chef du gouvernement recevra Gérard Larcher, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Gabriel Attal dans la matinée

Tout juste nommé à Matignon, où il a promis "des changements et des ruptures", Michel Barnier doit désormais s'atteler à composer un gouvernement susceptible de démontrer sa capacité à rassembler et à s'émanciper d'Emmanuel Macron. Le nouveau Premier ministre doit recevoir Laurent Wauquiez, Gérard Larcher et Bruno Retailleau, vendredi 6 septembre vers 10h15, a appris France Télévisions auprès de sources concordantes au sein du parti. Avant de rencontrer ces ténors de la droite, il s'entretiendra à 9 heures avec son prédécesseur et chef de file des députés du camp présidentiel Gabriel Attal, selon l'entourage du nouveau Premier ministre. Suivez notre direct.

Michel Barnier promet "de l'écoute et du respect à l'égard de toutes les forces politiques". Lors de son discours de passation de pouvoir, le nouveau Premier ministre a également évoqué sa volonté de "répondre aux défis, aux colères, aux souffrances" des Français et de "dire la vérité (...) sur la dette financière et écologique".

Le nouveau Premier ministre multiplie les appels. Dès jeudi, Michel Barnier s'est entretenu au téléphone avec Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Laurent Wauquiez, Gérard Larcher et les présidents de groupe du bloc central, a appris France Télévisions de l'entourage du Premier ministre. Des "personnalités de gauche" ont également été contactées, selon cette source, qui n'a pas précisé les noms de ces interlocuteurs.

Le RN attendra la déclaration de politique générale pour se positionner. Interrogé sur une censure éventuelle en cas de nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, l'entourage de Marine Le Pen a annoncé à franceinfo attendre la déclaration de politique générale pour se positionner. Le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, a confirmé ces informations et assuré sur X que son parti "jugera sur pièces son discours de politique générale".

Le NFP demandera la censure du gouvernement. Découvrant "un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national", Jean-Luc Mélenchon a jugé que les élections législatives avaient été "volées aux Français". Le patron du PS Olivier Faure a décrit de son côté un "déni démocratique porté à son apogée". "Nous demanderons la censure du gouvernement Barnier", ont annoncé les différents partis du Nouveau Front populaire dans un communiqué commun.