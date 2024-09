Direct Michel Barnier nommé Premier ministre : Emmanuel Macron et Marine Le Pen "se sont mis d'accord pour voler le vote des Français", accuse Manuel Bompard

Emmanuel Macron et Marine Le Pen "se sont mis d'accord pour voler le vote des Français", a jugé Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, dimanche 8 septembre. "Ceux qui sont trahis dans cette histoire" sont à la fois les électeurs d'Emmanuel Macron et les électeurs de Marine Le Pen, a-t-il ajouté sur CNews et Europe 1. Les premiers, selon lui, parce qu'ils ont "majoritairement voté" au deuxième tour des élections législatives pour "empêcher l'extrême droite d'être au pouvoir" mais se retrouvent avec l'extrême droite en position de faiseur de roi. Et les seconds, parce qu'ils espéraient "une rupture avec le macronisme" et finissent par être, toujours d'après Manuel Bompard, la "béquille" d'Emmanuel Macron. Suivez notre direct.

Michel Barnier reçoit Edouard Philippe. Après l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Michel Barnier poursuit les consultations, dimanche, en vue de former sa nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau Premier ministre doit recevoir l'ex-chef de gouvernement Edouard Philippe, le maire Horizons d'Ajaccio Laurent Marcangeli et le sénateur Horizons Claude Malhuret. Si Edouard Philippe est "candidat à la prochaine élection présidentielle", il récuse être "dans une entreprise de déstabilisation" d'Emmanuel Macron.

"Je suis d'en bas", martèle Michel Barnier. "Moi, je viens d'en bas, il n'y a pas d'ambiguïté", a déclaré Michel Barnier dans les colonnes du Journal du dimanche. Lors de la passation de pouvoir, jeudi, il avait estimé nécessaire d'écouter et de respecter "les gens d'en bas". Il avait aussitôt été critiqué par une partie de la gauche.

Un nouveau gouvernement "dans les prochains jours". C'est ce qu'a déclaré Michel Barnier, samedi, à l'issue de son premier déplacement officiel à l'hôpital Necker, dans le 15e arrondissement de Paris, sans donner davantage de précisions. Il a également assuré qu'il ferait une déclaration de politique générale "début octobre".

Selon Marine Le Pen, Emmanuel Macron "a tenu compte des critères du RN dans le choix de son Premier ministre". Le nouveau chef du gouvernement "semble avoir, sur l'immigration, le même constat que le nôtre", a estimé la présidente des députés RN dans un entretien à La Tribune dimanche.