DIRECT - Le Talk - Michel Barnier seul contre tous et l’intelligence artificielle au service du bonheur (ou pas) des humains, écoutez le Talk en direct sur Twitch !

Venez poser vos questions à nos invités dans le tchat du Talk de franceinfo en direct sur Twitch ! Jeudi 21 novembre, de 17 heures à 19 heures, Ludovic Pauchant et ses invités échangeront sur les premières semaines d’exercice de Michel Barnier au poste de premier ministre. Ils débattront ensuite de la place de l’intelligence artificielle dans nos vies et de sa capacité, ou non, à nous rendre heureux.

Pour répondre aux questions du tchat et mettre en perspective ces trois thèmes :

Dorian Dreuil, politologue, expert associé à la Fondation Jean-Jaures et directeur d’études de l’Institut Bona Fidé.

Astrid de Villaines, journaliste politique et productrice à France Culture

Lauriane Clément, journaliste politique à La Croix.

Olivier Guilhem, Spécialiste de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies, directeur juridique et risques chez SoftBank Robotics Europe et vice-président de l’Association du droit des robots spécialiste en droit des nouvelles technologies, auteur de l’ouvrage Doc’en Poche de La Documentation française «L'intelligence artificielle avec ou contre nous ? » et « L'intelligence artificielle en 30 questions »

Vincent Vuiblet, professeur des universités, praticien hospitalier, directeur de l'Institut de l'intelligence artificielle en santé (IIAS), CHU de Reims, université de Reims-Champagne-Ardenne. Auteur « L'impact de l'IA sur la santé et la science »

