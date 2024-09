Direct Des associations et organisations étudiantes appellent à manifester le 21 septembre contre un "gouvernement Macron-Barnier"

#POLITIQUE Nouveau rassemblement annoncé. Après les marches du 7 septembre , des associations et organisations étudiantes, écologistes et féministes ont appelé à de nouveaux rassemblements le 21 septembre contre un "gouvernement Macron-Barnier". Parmi les mots d'ordre, figurent la lutte pour les salaires et les retraites, les conditions de vie et d'études, un "accueil digne" de l'immigration, un "véritable plan de lutte" contre les violences sexistes et sexuelles ou en encore les droits des femmes et des personnes LGBT+. Suivez notre direct