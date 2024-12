Direct La censure du gouvernement "n'est pas inéluctable" si Michel Barnier accepte de négocier sur le budget, assure Marine Le Pen

"Il y a le programme et sa mise en œuvre. Notre responsabilité, c'est d'avoir un propos mesuré, précis, qui soit à la hauteur de tous les enjeux".

#POLITIQUE Interrogé sur une éventuelle modification des manuels du programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, le ministre délégué (LR) à la réussite scolaire et à l'enseignement professionnel Alexandre Portier temporise et appelle à "une clarté totale" et un "propos mesuré."