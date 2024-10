Direct Gouvernement de Michel Barnier : le Premier ministre en déplacement dans le collège où enseignait Samuel Paty

Journée hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Une minute de silence pour ces deux professeurs assassinés par des islamistes radicalisés est prévue lundi 14 octobre dans les collèges et lycées de France. Le Premier ministre est attendu cet après-midi au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), où enseignait Samuel Paty. Michel Barnier sera accompagné de la ministre de l'Education, Anne Genetet. Suivez notre direct.

Michel Barnier entend continuer la lutte contre "l'ignorance et le fanatisme". "A trois ans d'intervalle, presque jour pour jour, deux professeurs sont morts sous les coups de terroristes islamistes. Ils enseignaient l'histoire de France, la connaissance du monde et l'amour de notre langue. Ils transmettaient à leurs élèves le goût d'apprendre et l'esprit de citoyenneté", a souligné le chef du gouvernement dans un message publié dimanche sur le réseau social X. "Nous ne les oublierons pas. Et nous mettrons tout en œuvre pour protéger nos enseignants", a ajouté le Premier ministre.

Un temps d'hommage indispensable. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat dans le second degré, juge "indispensable que l'école se retrouve autour d'un temps d'hommage, pour mettre des mots sur ce qui est encore une très grande douleur". Pour cette minute de silence demandée dans tous les collèges et lycées, chaque établissement s'organise "selon les horaires et modalités que les équipes pédagogiques jugeront les plus appropriés", a indiqué le ministère.

