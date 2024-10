Direct Gouvernement de Michel Barnier : le ministre des Finances insiste sur l'aspect "temporaire" des hausses d'impôts ciblées

@Pownrend : Michel Barnier a bien parlé de "généralisation", donc cela pourra concerner d'autres villes que Paris et Saint-Denis. Comme le remarque Amnesty International , qui y est farouchement opposé, ce dispositif ouvre la porte à la reconnaissance faciale.

Et effectivement, le rapport d'évaluation de l'expérimentation pendant les Jeux olympiques ne sera rendu que le mois prochain, donc on ne dispose pas encore d'un rapport coût/avantage très précis, qui plus est dans une configuration parisienne avec une présence policière démultipliée par rapport à d'habitude.