Direct Michel Barnier nommé Premier ministre : "Rien ne peut se faire sans le RN", juge Jordan Bardella

#POLITIQUE "Je suis vraiment en colère et je ne décolère pas et je crois que cette colère, ce n'est pas uniquement la mienne, c'est celle de millions de Français", a déclaré sur France 2 l'eurodéputée LFI Manon Aubry, ce matin. La journée de manifestation, lancée fin août par deux syndicats d'étudiants et de lycéens, est soutenue par LFI. En revanche, ni les autres partis de gauche, ni les syndicats n'ont officiellement appelé à défiler.