Direct Budget de la Sécurité sociale : le Rassemblement national "censurera le gouvernement" de Michel Barnier, "sauf miracle de dernière minute", déclare Jordan Bardella

#POLITIQUE Il persiste et signe. Invité sur RTL, le président du RN Jordan Bardella assure qu'"à partir du moment où Michel Barnier poursuit la politique d'Emmanuel Macron, le RN censurera ce gouvernement", "sauf miracle de dernière minute si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures", a-t-il ajouté. Et de justifier :"Le budget qui a été présenté par le gouvernement est un budget de punition qui va ralentir très drastiquement l'activité économique de notre pays et fragiliser le pouvoir d'achat (....) de nos compatriotes les plus précaires".