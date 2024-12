Censure du gouvernement : les retraités grands gagnants

Après la censure du gouvernement, mercredi 4 décembre, l’absence de budget peut avoir des conséquences rattrapables mais aussi irréversibles.

Les retraités "sont les gagnants surprises de cette crise politique", a estimé la journaliste de France 2 Magali Boissin. Le budget qui était prévu par le gouvernement Barnier prévoyait une baisse des retraites dès le 1er janvier. Avec la censure, c’est la règle ordinaire qui s’applique avec une revalorisation au niveau de l’inflation pour tous autour de 2%. Les compagnies aériennes se réjouissent aussi, elles devaient être surtaxées, ce ne sera finalement pas le cas.

Plusieurs mesures suspendues

Le gouvernement Barnier promettait aussi plus d’argent pour la Santé, l’Éducation et la Défense. Ces promesses sont désormais "aux oubliettes" selon Magali Boissin. Les 100 millions d’euros qui devaient être débloqués pour les Ehpad sont "mis en pause", le pacte enseignant et ses primes est "gelé" et les 3,3 milliards d’euros de plus pour le budget de la Défense sont "suspendus". "Tout est suspendu", a ajouté la journaliste.

