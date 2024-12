Chute du gouvernement Barnier : "Nous allons devoir créer les conditions d'un nouveau départ, la censure n'est pas une fin en soi", réagit Olivier Faure, premier secrétaire du PS

Que va-t-il se passer après l'adoption de la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire, actant le départ du gouvernement de Michel Barnier ? Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, livre sa vision de l'après-Barnier dans le "20 heures" de France 2, mercredi 4 décembre.

Le gouvernement de Michel Barnier est sur le départ, après le vote et l'adoption de la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire et soutenue par le Rassemblement national. "J'ai voté cette motion avec gravité, parce que je sais que ce moment est un moment difficile et que cela inquiète beaucoup les Français", souligne Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, invité du "20 Heures" de France 2, mercredi 4 décembre.

"L'objectif est de redémarrer différemment"

"Nous allons devoir maintenant créer les conditions d'un nouveau départ", poursuit le député socialiste de Seine-et-Marne. "On ne peut pas simplement censurer et considérer que le travail est fait, la censure n'est pas une fin en soi", rappelle Olivier Faure, pour qui "l'objectif est de redémarrer différemment, (...) et d'arracher pour les Françaises et les Français de nouvelles raisons d'espérer sur le pouvoir d'achat, sur l'accès au soin, l'éducation, la transition écologique".

