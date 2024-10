"Chantiers prioritaires" et "mesures concrètes": ce que va dire Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale

Jour J pour le grand oral de Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre est attendu devant l'Assemblée nationale mardi 1er octobre à partir de 15h. Un premier saut dans le bain bouillant de l'Assemblée qui sera scruté de près.

Mesures à court ou moyen terme

Très peu d'éléments ont filtré sur le contenu de ce discours qui donne traditionnellement les grandes lignes, les grandes directions d'un nouveau gouvernement. Ce ne sera "pas un catalogue de mesures" qui couvrent tout le champ politique, mais plutôt : "des chantiers prioritaires" avec quelques "mesures concrètes" qui doivent répondre aux préoccupations des Francais, et notamment des plus vulnérables, indique l'entourage de Michel Barner. Ces mesures seront visibles sur le court ou le moyen terme, assure-t-on. "On ne peut pas faire des plans sur la comète", lance un conseiller, conscient que la durée de vie du gouvernement pourrait être courte.

De quelles mesures parle-t-on ? Pas de réponse de Matignon et plusieurs proches de Michel Barnier assurent n'avoir aucun indice sur ce qu'il a retenu de ses entretiens avec les groupes parlementaires ou avec les syndicats. "Il a raison de ne pas communiquer en amont, on a trop souvent appris les choses par la presse ces dernières années", glisse un député de droite.

La "méthode Barnier", la dette et le budget

On sait toutefois que, dans son discours, le Premier ministre prendra le temps de présenter la fameuse "méthode Barnier" basée sur l'écoute de tous les camps. Il replacera aussi ses marottes : les dettes budgétaire et écologique, double exigence qui va structurer son discours. Il donnera des indications sur le prochain budget : avant tout des économies sur les dépenses de l'Etat, insiste l'entourage de Michel Barnier qui s'agace d'entendre les débats autour des hausses d'impôts. "On verra s'il faut quelques prélèvements supplémentaires, Je prendrai les décisions les plus justes possibles", disait le Premier ministre samedi 28 octobre. Michel Barnier a en revanche forcément évoqué le contenu de sa déclaration avec Emmanuel Macron qu'il a vu lundi 31 septembre, à la veille de son oral. Il devrait aussi glisser des éléments à son équipe gouvernementale réunis en Conseil des ministres ce mardi matin.

De la gauche au RN... des attentes très variées

Seule certitude, Michel Barnier va découvrir la réalité d'une Assemblée très morcelée avec des groupes aux attentes assez différentes. "Nous, on n'attend rien de ce discours", lance un élu socialiste, "si ce n'est la confirmation de la ligne droitière du gouvernement". Avis très partagé dans le bloc de gauche qui a déjà annoncé le dépôt d'une motion de censure dans les jours à venir. À l'autre bout de l'hémicycle, les élus du Rassemblement National vont surveiller le ton et le respect exprimé envers les oppositions. Ils espèrent aussi entendre leurs trois priorités : la sécurité, le contrôle de l'immigration et le pouvoir d'achat notamment des classes populaires. Ces critères devraient être facilement remplis.

Mais c'est finalement dans le "bloc central" que les attentes sont les plus grandes. Les groupes Modem et Ensemble Pour la République ont fait remonter leurs réticences ces derniers jours, à la fois sur les propos très radicaux du ministre de l'Intérieur, mais aussi sur le risque de hausse des impôts qui irait à l'encontre de la politique menée depuis 7 ans. Ils seront donc très attentifs aux mots choisis par Michel Barnier.