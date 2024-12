Censure du gouvernement : "Le président de la République n'a plus de légitimité politique", assure Louis Boyard, député LFI du Val-de-Marne

Au lendemain d'une censure historique, Michel Barnier a présenté, jeudi 5 décembre, sa démission à Emmanuel Macron. Le chef de l'État est maintenant dans le viseur de LFI.

Le gouvernement n'aura tenu que 3 mois. 331 députés de l'Assemblée nationale ont voté, mercredi 4 décembre, en faveur de la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire. "Toute cette situation part des dernières élections législatives où le NFP est arrivé en tête. Dans une démocratie normale, c'est la coalition arrivée en tête qui doit prendre le pouvoir et faire passer des textes à l'international. Nous voulons que notre programme soit soumis au vote de l'Assemblée nationale pour assurer une stabilité. Nous subissons les effets d'un président de la République qui n'a plus de légitimité politique, car il n'y pas de groupes puissants à l'Assemblée nationale. Pour appliquer le programme du NFP, il faut choisir la candidature de Lucie Castets", a expliqué Louis Boyard, député LFI du Val-de-Marne

"LFI et le RN ont tout fait pour amener notre pays dans le chaos"

"On veut s'assurer qu'il y a un programme de redressement pour la France pour un sursaut de notre pays. Alors que LFI et le RN ont tout fait pour amener notre pays dans le chaos. On préférera évidemment un gouvernement qui défend nos idées et nos valeurs", a assuré Vincent Jeanbrun, député LR du Val-de-Marne.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.