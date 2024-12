Censure du gouvernement : "La proposition d'Emmanuel Macron de trouver un gouvernement d'intérêt général est très floue", estime Stéphane Vernay, éditorialiste à Ouest France

Au lendemain de la censure du gouvernement, Emmanuel Macron s’est adressé, jeudi 5 décembre, aux Français. Le chef de l’État a appelé aux “compromis” pour la formation d’un nouveau gouvernement.

Lors d'une allocution après la censure du gouvernement Barnier, Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 5 décembre, la nomination "dans les prochains jours" d'un Premier ministre et d'un gouvernement "d'intérêt général"."Il avait besoin de rassurer et préciser les choses. Pour une fois, il a été court. On pouvait s'attendre à une forme de mea culpa sur la dissolution de l'Assemblée nationale qui est le péché originel de cette histoire. Cette crise politique menace de se transformer en crise financière et économique. Dans un contexte où la confiance est minée, le vrai danger est là", a confié Stéphane Vernay, éditorialiste à Ouest France.

"Il y a la nécessité de refaire un budget très vite"

En attendant la constitution d'un nouveau gouvernement, une situation urgente reste à débloquer, celle du fonctionnement de l'État et du budget 2025, qui n'a pas été voté. Comme Emmanuel Macron l'a annoncé jeudi 5 décembre, il va falloir recourir à une loi spéciale. "Pour limiter la casse, il faut relancer la machine avec la loi de finances spéciale puis il y a la nécessité de refaire un budget très vite en début d'année. Cette dernière donnée peut fonctionner à condition d'avoir un gouvernement stable. La proposition d'Emmanuel Macron de trouver un gouvernement d'intérêt général est très floue",

