Censure du gouvernement Barnier : Les Républicains ne feront "pas tomber" le nouvel exécutif, assure Laurent Wauquiez

Le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez était l'invité des "4V".

Après la motion de censure contre le gouvernement Barnier adoptée par les députés du Nouveau Front populaire et par l'alliance entre le Rassemblement national et les ciottistes, mercredi 4 décembre, Emmanuel Macron doit nommer un nouveau ministre. Laurent Wauquiez a annoncé jeudi 5 décembre que les Républicains ne feront "pas tomber" le nouveau gouvernement. "On ne sera pas dans le blocage, on ne sera pas dans la stratégie du pire", a déclaré le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale.

"Une période d'instabilité et de chaos"

"Dans cette période d'instabilité, de chaos, avec le vote de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon ensemble, on ne jouera pas ce jeu", a-t-il assuré. "Pour autant, est-ce que notre participation à un nouveau gouvernement sera automatique ? Non", a-t-il précisé, tout en rappelant que l'engagement des Républicains était "auprès de Michel Barnier".

