Censure du gouvernement Barnier : "C'est une très mauvaise nouvelle pour la France", juge Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale

Mercredi 4 décembre, les députés du NFP et du RN ont conjointement adopté une motion de censure à l'encontre de Michel Barnier et de son gouvernement.

Le gouvernement de Michel Barnier a été renversé ce mercredi soir à l’Assemblée nationale. La motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire a été votée par une majeure partie des députés. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a annoncé que 331 députés ont voté la motion déposée par la gauche en réponse au 49.3 du Premier ministre pour faire passer sans vote le projet de budget de la Sécurité sociale."Cette censure est une très mauvaise nouvelle pour la France. Le budget qui a été rejeté avec les avancées qu'il comportait. Des policiers en plus, des gendarmes en plus, des personnels de santé en plus. En tant que ministre, j'avais des moyens en plus pour l'Éducation nationale", a déclaré Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale.

"Pas des progrès avant plusieurs mois"

"Tout cela s'est arrêté net et les Français ne pourront envisager d'avoir à nouveau des progrès pour leur quotidien avant plusieurs mois. C'est ce délai qui est très ennuyeux", a-t-elle ajouté.

