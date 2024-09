"Ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est un remaniement", juge le député RN du Nord Sébastien Chenu

"Ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est un remaniement", dénonce dimanche 22 septembre sur franceinfo Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député du Nord, au lendemain de la nomination du gouvernement de Michel Barnier.

Selon lui, "on est au cœur de la macronie avec des ministres qui sont au cœur de la logique présidentielle, c'est la continuité", insiste-t-il. Sébastien Chenu fait notamment référence à Astrid Panosyan-Bouvet, la nouvelle ministre du Travail et de l’Emploi, l'une des fondatrices d'En Marche. Pour l'élu RN, ce nouveau gouvernement est "contradictoire avec le vote exprimé par les Français" aux élections législatives.

"On a dit qu'on ne censurerait pas d'emblée le gouvernement Barnier. En revanche, quand on voit le profil de ce gouvernement, on se dit que Michel Barnier n'a pas marqué un bon point", estime le député RN. "On va voir ce que Michel Barnier nous dit et, en fonction du budget qui sera construit, nous nous réservons la possibilité, évidemment, de censurer", prévient Sébastien Chenu.

Interrogé sur la personnalité du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et ses prises de position très à droite, l'élu RN rappelle qu'il "est escorté d'un garde des Sceaux qui a un logiciel absolument opposé au sien", allusion au nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, ex-député socialiste. "C'est le 'en même temps' macroniste qui ne permet jamais de traiter les sujets au fond", résume Sébastien Chenu.