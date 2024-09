"C'est la ministre du team building" : pourquoi la création d'un ministère de la coordination gouvernementale suscite l'interrogation

Une fidèle parmi les fidèles, récompensée par un rôle encore assez mystérieux. A 61 ans, la sénatrice Les Républicains Marie-Claire Carrère-Gée, qui peut se targuer d'une longue carrière politique, décroche, pour la première fois, un maroquin ministériel. Elle a effectué ses premiers pas, lundi 23 septembre, dans la cour de Matignon puis en Conseil des ministres. Ancienne secrétaire adjointe de l'Elysée sous Jacques Chirac, elle est très proche de Michel Barnier, dont elle avait été la directrice de campagne lors de la primaire de la droite de 2021.

"Seuls les LR peuvent désormais prétendre à Matignon et constituer le pivot d'une majorité plus vaste, incluant toutes celles et ceux qui se revendiquent de la droite, du centre et des valeurs républicaines", avait-elle écrit sur X au lendemain du second tour des législatives anticipées. La voilà désormais au gouvernement à un poste inédit : ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de la coordination gouvernementale. Contactée par franceinfo, Marie-Claire Carrère-Gée, qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux à l'annonce de sa nomination, n'a pas répondu à nos sollicitations.

Le Premier Ministre a constitué une équipe de ministres prêts à travailler ensemble, au-delà de leurs différences.



Il m’a confié la responsabilité de coordonner à ses côtés l’action gouvernementale.



Car il faut répondre rapidement aux attentes des Français et surmonter les… — Marie-Claire Carrere-Gee (@MCCG) September 21, 2024

"Incongru" ou "utile" ?

L'intitulé de son portefeuille ministériel a immédiatement suscité l'interrogation dans les couloirs ministériels et parlementaires. "Très curieux", observe un ancien conseiller de l'exécutif. "Inédit est le mot, avec celui d'incongru peut-être", commente un conseiller du pouvoir. "A croire que Barnier est bien plus intéressé par la coordination gouvernementale que les sujets importants aux yeux de beaucoup d'acteurs des secteurs", cinglait, à l'annonce du nouveau gouvernement, une macroniste déplorant l'absence d'un portefeuille spécifique dédié aux personnes handicapées.

"Je ne sais pas à quoi elle va servir, alors je préfère ne pas commenter", livre laconique un parlementaire du bloc central. "D'habitude, c'est le directeur de cabinet du Premier ministre qui s'occupe de la coordination gouvernementale", observe Hervé Marseille, le président du groupe centriste à la chambre haute, auprès de Public Sénat. "Mais là, je pense que son directeur de cabinet, Jérôme Fournel, spécialiste des finances et ancien collaborateur de Bruno Le Maire, risque d'avoir fort à faire avec le budget..."

"Ça peut être utile parce que cette coordination se fait historiquement beaucoup à l'Elysée. Donc avec une nouvelle donne politique, c'est pas mal d'avoir quelqu'un dédié", estime Pierre Cazeneuve, député Ensemble pour la République, qui rebaptise Marie-Claire Carrère-Gée la "ministre du team building".

Faire le lien entre des ministres anciennement adversaires

Traditionnellement, c'est Matignon qui assure "le bon fonctionnement et la régularité de l'action gouvernementale", en lien avec le Secrétariat général du gouvernement (SGG). L'Elysée est d'habitude à la manœuvre pour "le pilotage" de l'action des ministres. Mais le palais présidentiel a promis "une liberté pour le Premier ministre" , parlant de "coopération exigeante" entre les deux têtes de l'exécutif. Ce qui se traduit notamment par la fin de la présence des représentants élyséens lors des réunions interministérielles ou des conseillers partagés entre la présidence et Matignon.

Dans cette nouvelle organisation, Marie-Claire Carrère-Gée sera comptable de "la méthode de gouvernance Barnier, avec de l'efficacité, du dialogue et du respect", fait valoir l'entourage du Premier ministre. Concrètement, la sénatrice aura la charge de "la coordination de l'action de personnes qui n'ont pas les mêmes opinions et ont accepté de travailler ensemble". Le travail collectif entre les ministres issus de LR et les macronistes va certainement demander un peu d'agilité entre deux camps qui se sont régulièrement affrontés pendant sept ans.

La nouvelle ministre s'occupera aussi de "l'évaluation en temps réel des conséquences de l'action gouvernementale sur la vie des Français", ajoute encore l'entourage du chef du gouvernement. "Avec ce ministère, on surmonte les multiples silos gouvernementaux et administratifs dont l'étanchéité et la complexité pourrissent la vie des Français et bloquent le pays." Reste à voir quels seront concrètement les moyens mis à disposition de Marie-Claire Carrère-Gée. "Il va être intéressant de voir si dans les décrets d'attribution, ce ministère va disposer d'une administration", relève une ex-conseillère de l'exécutif.